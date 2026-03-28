Infortunio Dodò, stop durante l’allenamento a porte aperte! Le prime sensazioni in attesa degli esami: ecco come sta il brasiliano

Brutte notizie in casa Fiorentina durante l’allenamento a porte aperte andato in scena oggi al Viola Park. Dodô, esterno brasiliano dei viola, si è fermato nel corso della seduta dopo uno sprint sulla fascia destra, accasciandosi a terra senza alcun contatto. Le prime ricostruzioni parlano di un possibile problema muscolare, con particolare attenzione alla zona del flessore destro.

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Il brasiliano lascia il campo con lo staff medico

Subito soccorso dallo staff sanitario del club, Dodô ha interrotto l’allenamento ed è uscito dal terreno di gioco visibilmente contrariato. La scena ha subito acceso la preoccupazione attorno alla squadra di Paolo Vanoli, anche perché il brasiliano rappresenta una pedina importante sulla corsia destra. Al momento non è ancora disponibile una diagnosi ufficiale sull’entità dello stop.

Le condizioni di Dodô saranno valutate nelle prossime ore

La Fiorentina attende ora gli esami strumentali per capire se si tratti solo di un fastidio momentaneo o di un infortunio più serio. Le condizioni del laterale verranno valutate nelle prossime ore, quando il club potrà chiarire meglio i tempi di recupero e l’eventuale disponibilità del giocatore per i prossimi impegni.