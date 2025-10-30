Infortunio Doué, il Psg trama! Problema alla coscia nel corso del match contro il Lorient: si rischia un lungo stop per il talento francese classe 2005

Infortunio Doué, il talento francese classe 2005 si è fermato in lacrime nel match pareggiato 1-1 dal Paris Saint-Germain. Luis Enrique è preoccupato

Brutte notizie per il Paris Saint-Germain e per Désiré Doué, protagonista di un nuovo stop che rischia di tenerlo lontano dal campo per parecchio tempo. Durante il match di Ligue 1 contro il Lorient (1-1), il giovane centrocampista offensivo francese si è accasciato a terra dopo uno scatto, toccandosi la coscia sinistra e lasciando subito intendere che si trattasse di qualcosa di serio.

Trasportato fuori in barella e poi visto all’uscita dello stadio con le stampelle, il classe 2005 ha lasciato il campo in lacrime, visibilmente consapevole della gravità dell’infortunio. Doué era appena rientrato da un mese di stop per un problema al polpaccio rimediato con la nazionale francese a settembre, e questo nuovo guaio fisico rappresenta un colpo durissimo per lui e per il tecnico Luis Enrique.

Luis Enrique preoccupato: «Non è una buona notizia»

Nel post-partita, l’allenatore spagnolo non ha nascosto la sua preoccupazione per le condizioni del giovane talento:

PAROLE – «Doué? Non lo so, non sono un dottore, ma non è una buona notizia. Non ho visto bene l’azione, era dall’altra parte del campo», ha dichiarato ai microfoni di Amazon Prime France.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, i primi esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia, la cui entità sarà definita con precisione nei prossimi giorni. Le prime stime parlano di un’assenza di almeno sei settimane, che potrebbe anche allungarsi in base agli sviluppi clinici.

Sfide decisive saltate e nuova emergenza per il PSG

Il centrocampista offensivo, che aveva ritrovato la forma con quattro presenze e una doppietta contro il Bayer Leverkusen, dovrà ora fermarsi di nuovo, saltando partite cruciali per il PSG: il big match di Champions League contro il Bayern Monaco, la gara di Ligue 1 contro il Lione (9 novembre) e, con ogni probabilità, anche gli impegni successivi con Tottenham, Monaco e Rennes.

Un nuovo colpo pesante per Luis Enrique, già costretto a gestire una lunga lista di indisponibili in un avvio di stagione complesso, che ora perde uno dei suoi giovani più promettenti proprio nel momento in cui stava tornando protagonista.

