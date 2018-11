Infortunio Douglas Costa: ko in Juve-Cagliari per un problema all’inguine

Nuovo problema fisico per il giocatore brasiliano della Juventus. Infortunio Douglas Costa: le ultime sul rientro e gli aggiornamenti

Stagione tribolata per Douglas Costa. Il giocatore brasiliano aveva iniziato molto bene l’annata ma lo sputo a Di Francesco in Juve-Sassuolo gli è costato 4 giornate di squalifica e l’infortunio occorso in Valencia-Juve gli è costato circa un mese di stop. Il giocatore brasiliano ha faticato a tornare in forma ma contro il Cagliari ha avuto una chance da titolare. Douglas non ha demeritato, ha sfornato uno straordinario assist di esterno per Cristiano Ronaldo (il portoghese ha sfiorato il pallone) ma è stato sostituito all’intervallo. Infortunio Douglas Costa: le ultime.

Il giocatore brasiliano non è rientrato con la squadra all’inizio del secondo tempo ma è rimasto negli spogliatoi. Nessuna punizione e nessuna scelta tattica ma una scelta dovuta a un problema di natura fisica. «Douglas Costa aveva un indolenzimento all’inguine. È entrato Cuadrado e ha allungato la squadra» ha detto Massimiliano Allegri al termine della sfida vinta con il Cagliari per 3-1. Dunque nuovo problema fisico per il giocatore brasiliano che non riesce a trovare continuità in questa stagione. Il giocatore potrebbe essersi fermato precauzionalmente, prima del patatrac. Attesi nuovi aggiornamenti. Al momento la presenza di Douglas contro lo United è in dubbio.