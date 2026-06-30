Infortunio Hien, il difensore dell’Atalanta è stato operato dopo la lesione rimediata ai Mondiali. Le sue condizioni e i tempi di recupero

Infortunio Hien, intervento riuscito per il difensore dell’Atalanta dopo lo stop ai Mondiali. Le condizioni e i tempi di recupero

L’Atalanta ha rilasciato un comunicato ufficiale di fondamentale importanza riguardante le condizioni di salute del proprio difensore centrale. Nella giornata di oggi, martedì 30 giugno 2026, il calciatore Isak Hien è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per risolvere il grave problema muscolare accusato durante gli impegni internazionali. Si tratta di una notizia che scuote l’ambiente nerazzurro proprio alla vigilia della preparazione estiva, privando temporaneamente la retroguardia orobica di una delle sue colonne portanti.

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I dettagli dell’operazione e il ko nel match tra Svezia e Giappone

Il forte difensore svedese era stato costretto ad abbandonare anzitempo il rettangolo verde nel corso della rassegna iridata in Nord America. L’infortunio era stato infatti rimediato ai Mondiali, più precisamente durante la sfida ad altissima tensione che ha visto l’una di fronte all’altra la Svezia e il Giappone. I successivi ed approfonditi accertamenti diagnostici svolti dai medici avevano evidenziato un quadro clinico serio, che rendeva inevitabile il ricorso alla terapia chirurgica per garantire una completa guarigione.

Nello specifico, l’operazione si è resa necessaria per la riparazione della lesione del tendine prossimale del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Per gestire al meglio una situazione così complessa, la società bergamasca ha scelto di affidarsi a una vera e propria eccellenza medica nel settore della traumatologia dello sport. Il giocatore si è così trasferito in Finlandia, dove l’operazione è stata eseguita presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku. A condurre l’intervento è stato il Professor Lasse Lempainen, luminare di fama mondiale e autentico specialista in chirurgia tendinea. Come confermato ufficialmente dall’Atalanta, l’intervento è perfettamente riuscito.

Il piano di riabilitazione e i risvolti per il calciomercato orobico

Il percorso verso il totale recupero del difensore scandinavo è già formalmente cominciato, con l’obiettivo di bruciare i tempi ma senza correre rischi inutili. La nota della società ha infatti precisato che il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo personalizzato sotto la stretta osservazione dei fisioterapisti del club. Trattandosi di una delicata ricostruzione tendinea, i tempi di recupero si preannunciano lunghi e richiederanno 2/3 mesi di stop prima del ritorno all’attività agonistica.

Questo stop forzato costringerà inevitabilmente l’Atalanta a rivedere le proprie strategie in vista dell’imminente sessione di calciomercato estivo. La necessità di mantenere l’organico altamente competitivo sia in campionato che nelle coppe europee spingerà i dirigenti a cercare un innesto di spessore in grado di colmare il vuoto temporaneo lasciato da Hien.