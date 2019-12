Infortunio Ilicic: lo sloveno salterà la sfida con lo Shakhtar

Infortunio Ilicic: il calciatore sloveno non partirà con il resto della squadra per l’importante trasferta di Champions in Ucraina

Brutta tegola per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in vista della partita di domani sera a Donetsk contro lo Shakhtar. I nerazzurri dovranno affrontare gli ucraini senza Josip Ilicic, uscito anzitempo nella sfida contro il Verona.

Il calciatore sloveno ha rimediato una un’elongazione al flessore della coscia destra, che non gli consentirà di far parte della trasferta in Ucraina.