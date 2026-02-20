Infortunio Lautaro Martinez, l’esito ufficiale degli esami dell’attaccante. Le sue condizioni e quanto starà fuori. Il comunicato

Infortunio Lautaro Martinez, l’esito ufficiale degli esami dell’attaccante, fermatosi nel match contro il Bodo Glimt. Le condizioni

L’allarme scattato oltre il Circolo Polare Artico ha trovato purtroppo conferme in Italia. L’Inter perde momentaneamente il suo uomo simbolo. Lautaro Martinez è costretto a fermarsi ai box a causa del problema fisico accusato nell’ultima trasferta europea.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il bollettino medico: risentimento al soleo

Nella mattinata odierna, il nerazzurro si è recato presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano per sottoporsi agli accertamenti clinici e strumentali di rito, necessari per valutare l’entità del dolore. Il comunicato ufficiale diramato dal club milanese ha fatto chiarezza: gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

Si tratta di un infortunio muscolare al polpaccio particolarmente insidioso, che richiede estrema cautela per evitare ricadute pericolose in una fase cruciale della stagione.

La dinamica: lo stop contro il Bodø/Glimt

L’infortunio si era manifestato durante l’ostica gara di andata dei playoff di Champions League contro il Bodø/Glimt. Su un terreno sintetico rigido e sotto temperature gelide, il “Toro” ha avvertito una fitta che lo ha costretto a chiedere il cambio. Cristian Chivu non ha esitato a richiamarlo in panchina, sperando inizialmente in un semplice affaticamento.

I tempi di recupero per Lautaro Martinez

Quando potrà tornare in campo l’attaccante di Bahia Blanca? La situazione clinica del polpaccio sinistro sarà rivalutata la prossima settimana con un nuovo ciclo di esami. Questo significa che Lautaro salterà con assoluta certezza il prossimo turno di Serie A previsto per questo weekend.

L’obiettivo dello staff medico di mister Chivu è quello di monitorare i progressi giorno per giorno, tentando un difficile recupero per il match di ritorno contro i norvegesi a San Siro, senza però forzare la mano. Una grave perdita per lo scacchiere tattico nerazzurro, che ora dovrà affidarsi alle alternative in rosa per mantenere vivo il cammino in Europa e in campionato.

Come riferito da Sky, l’attaccante rischia un mese di stop.