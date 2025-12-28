Infortunio Leao, le condizioni del portoghese e quando rientrerà a disposizione di Allegri. C’è una nuova indiscrezione

Infortunio Leao, il portoghese si è fermato nella rifinitura per un problema fisico. Per lui è a forte rischio anche il match contro il Cagliari

L’infortunio di Leao continua a tenere in apprensione l’ambiente rossonero. La notizia del forfait di Rafael Leão per la sfida contro l’Hellas Verona è arrivata come un fulmine a ciel sereno, a poche ore dal calcio d’inizio, alimentando dubbi e interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato il giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini, svelando un retroscena che racconta di prudenza, dialogo e grande senso di responsabilità da parte del numero 10 del Milan.

Contrariamente a quanto si poteva temere inizialmente, l’assenza di Leão non è legata a un nuovo stop muscolare. L’infortunio di Leao non ha subito peggioramenti rispetto al problema accusato nella gara contro il Torino. Durante l’ultimo allenamento di rifinitura a Milanello, però, l’esterno portoghese ha avvertito ancora un leggero fastidio nel momento del cambio di passo, uno dei gesti più sollecitanti per la sua muscolatura. Un dettaglio che lo stesso calciatore ha voluto segnalare immediatamente a Massimiliano Allegri.

Il confronto diretto tra Leão e il tecnico è stato decisivo. Di fronte alla sensazione riferita dal giocatore, Allegri ha scelto la strada della massima cautela, evitando qualsiasi rischio inutile. La linea del club è chiara: nessuna forzatura, soprattutto quando si parla di un elemento fondamentale come Leão. L’infortunio di Leao, dunque, viene gestito con attenzione proprio per prevenire ricadute che potrebbero compromettere una parte importante della stagione.

Questa scelta apre però nuovi scenari anche in vista dei prossimi impegni. L’assenza contro il Verona potrebbe non essere l’unica. La trasferta di Cagliari, in programma il 2 gennaio, resta infatti in forte dubbio. Lo staff medico del Milan monitorerà quotidianamente le condizioni del portoghese, valutando se il fastidio muscolare sarà completamente smaltito e se Leão avrà recuperato la piena fiducia nei propri movimenti.

Nel frattempo, Allegri è chiamato a ridisegnare l’attacco. Senza Leão, spazio ancora a Christopher Nkunku, che continua a godere della fiducia dell’allenatore. Il francese avrà un’altra occasione importante per sbloccarsi e incidere in campionato, cercando di non far rimpiangere l’assenza del compagno.

L’infortunio di Leao, quindi, non è un campanello d’allarme, ma un caso emblematico di gestione moderna del calciatore: ascolto del corpo, dialogo con lo staff e priorità alla salute. Una scelta che guarda non solo alla prossima partita, ma all’intera stagione rossonera.