Problemi per la Lazio nel corso della delicata sfida contro l’Atalanta. Infortunio Luis Alberto: lo spagnolo ko. Le ultimissime

Luis Alberto ko nel corso del primo tempo di Lazio–Atalanta. Il giocatore spagnolo, autore di un assist, il 14esimo in stagione, per il gol di Caicedo che ha regalato l’1-1, ha lasciato il campo poco prima della fine del primo tempo per un infortunio muscolare. Infortunio Luis Alberto: i primi aggiornamenti.

Il centrocampista spagnolo, uno dei migliori in questa stagione tra i biancocelesti, ha tentato un allungo volante, nel tentativo di impattare il pallone ma non è riuscito a trovare la sfera e rimettendo il piede a terra, si è poi accovacciato a terra. Il giocatore ha provato a stringere i denti ma ha lasciato il campo tra gli applausi dell’Olimpico. Probabile infortunio all’adduttore destro per il giocatore spagnolo. Presto ne sapremo di più. Problemi per la Lazio costretta a rinunciare a Immobile e ora anche a Luis Alberto.