Infortunio Lulic, il capitano della Lazio torna ad allenarsi: arrivato il via libera per poter lavorare sul tono muscolare

Una ripresa prudente, graduale. Senad Lulic, capitano della Lazio, ha ricevuto il via libera dai medici per poter tornare ad allenarsi nuovamente, come riportato dal Corriere dello Sport.

Il calciatore biancoceleste può pian piano allenare il tono muscolare, ovviamente senza rischiare troppo. Anche in un periodo di emergenza come questo ci si potrà allenare per poter recuperare il tono muscolare perso.