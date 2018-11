Infortunio Lulic, problema al polpaccio: salta il Marsiglia

La Lazio scenderà in campo contro il Marsiglia. Infortunio Lulic: il bosniaco non sarà a disposizione per un problema fisico

Senad Lulic non sarà in campo domani sera per la sfida tra Lazio e Marsiglia. Il duttile esterno di Simone Inzaghi non sarà a disposizione del tecnico per un problema al polpaccio. Inzaghi, che ha la qualificazione già in tasca (la vittoria domani permetterebbe alla Lazio il primo posto nel girone con due giornate d’anticipo), non vuole rischiare il giocatore che non rientrerà nell’elenco dei convocati per un affaticamento al polpaccio. «Badelj, Leiva e Lulic non ci saranno. Però ci sono buone possibilità di vederli tutti e tre domenica con il Sassuolo, gli altri dovrebbero essere tutti disponibili» ha detto Simone Inzaghi. Infortunio Lulic: out con il Marsiglia, torna con il Sassuolo.