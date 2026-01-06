Infortunio Mbappé: brutto colpo per il Real Madrid. Decisione ufficiale in vista della Supercoppa di Spagna con l’Atletico!

Infortunio Mbappé: è stata presa questa decisione da parte del Real Madrid in vista della Supercoppa di Spagna contro l’Atletico. Tutti i dettagli

È iniziata ufficialmente la caccia al primo trofeo del 2026. Il Real Madrid si mette in viaggio oggi alla volta di Jeddah, in Arabia Saudita, teatro designato per la nuova edizione della Supercoppa di Spagna. Dopo aver completato l’ultima sessione di rifinitura tattica sui campi del centro sportivo di Valdebebas (Real Madrid City), la squadra si dirigerà all’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas per il decollo. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, ma la spedizione madrilena è segnata da un’assenza pesantissima che rischia di cambiare gli equilibri del torneo.

La tegola: Mbappé KO per infortunio

Sull’aereo per il Medio Oriente non ci sarà Kylian Mbappé. Il fenomeno francese è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio. Lo staff medico ha sconsigliato la trasferta per evitare ricadute, privando così la competizione della sua stella più luminosa. Senza il suo numero 9, il peso dell’attacco ricadrà interamente sulle spalle di Vinícius Júnior e Rodrygo, chiamati agli straordinari per non far rimpiangere il fuoriclasse transalpino.

Xabi Alonso contro il Cholo: derby in semifinale

A guidare i Blancos dalla panchina c’è Xabi Alonso, il tecnico basco ha saputo raccogliere l’eredità pesante del passato imponendo un calcio dominante. Il primo ostacolo verso la coppa è il più duro possibile: il derby contro l’Atlético Madrid. La semifinale andrà in scena giovedì sera (calcio d’inizio alle 20:00 ora spagnola, le 22:00 locali) nella splendida cornice dello stadio King Abdullah. Sarà l’ennesimo scontro tra la filosofia di Alonso e il “cholismo” di Diego Simeone, in una partita che promette scintille.

Il tabellone: Barça e Athletic nell’altra sfida

Il programma della Supercoppa si aprirà però ventiquattrore prima. Nell’altra semifinale, prevista per mercoledì (sempre alle 20:00), si affronteranno il Barcellona e l’Athletic Bilbao. L’obiettivo del Real Madrid è chiaro: superare l’ostacolo Atletico e staccare il pass per la finalissima di domenica, dove potrebbe andare in scena un Clásico per l’assegnazione del titolo. Ma prima, bisognerà vincere il derby senza Mbappé.