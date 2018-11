Infortunio Mertens: ko in Napoli-PSG, gli aggiornamenti

Problema per l’attaccante del Napoli. Infortunio Mertens: problema al ginocchio per il giocatore in Napoli-PSG

Dries Mertens sostituito nel corso del secondo tempo di Napoli-PSG. L’attaccante ha rimediato un problema al ginocchio e ha lasciato il campo anzitempo, dopo uno scontro di gioco (torsione del ginocchio destro). Il giocatore ha lasciato il campo al minuto 83, rimpiazzato da Ounas. Napoli e Ancelotti in apprensione in vista del prosieguo della stagione. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto agli esami di rito che diranno di più sulle sue reali condizioni. Problemi in vista di della sfida contro il Genoa per il tecnico italiano. Presto tutti gli aggiornamenti sulle condizioni del belga.