Il centrocampista belga è uscito malconcio dalla sfida con il Barcellona. Infortunio Nainggonal: in dubbio per l’Atalanta

Radja Nainggolan potrebbe saltare la prossima sfida dell’Inter. I nerazzurri scenderanno in campo domenica prossima alle 12.30 contro l’Atalanta, a Bergamo, e il belga potrebbe partire dalla panchina. Il centrocampista belga, dopo i minuti finali contro il Genoa che lo hanno anche portato a segnare un gol di testa, è partito dall’inizio con il Barcellona ma ha lasciato il campo nella ripresa. Il giocatore continua a soffrire per la botta rimediata dopo lo scontro con Lucas Biglia nel derby e potrebbe saltare la prossima sfida di campionato dell’Inter. Infortunio Nainggolan: le ultimissime.

Il giocatore, secondo Tuttosport, ha lasciato il campo zoppicando e questo non è un buon segnale in vista di Inter-Atalanta. La distorsione alla caviglia continua a tormentarlo, anche dopo i 63 minuti giocati in Champions League contro il Barcellona. Un riacutizzarsi del dolore alla caviglia che potrebbe costringerlo a dare forfait contro l’Atalanta. Spalletti studia già nuove soluzioni: possibile una nuova chance dal 1′ minuto per Joao Mario. Scalpita anche Borja Valero. Al momento sensazioni negative su Radja Nainggolan: il belga potrebbe non partire dall’inizio contro l’Atalanta, domenica alle 12:30 nel lunch match di Serie A.