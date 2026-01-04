Infortunio Neres, il giocatore del Napoli lascia l’Olimpico con le stampelle: la caviglia preoccupa. I dettagli sulle sue condizioni

Infortunio Neres, preoccupazione in casa Napoli dopo il problema alla caviglia. Il giocatore ha lasciato l’Olimpico con le stampelle. Le ultime

La splendida vittoria del Napoli contro la Lazio ha regalato entusiasmo e fiducia all’ambiente azzurro, ma il clima di festa è stato in parte offuscato dalla notizia dell’infortunio di Neres. Al minuto settanta della gara dello Stadio Olimpico, infatti, David Neres è stato costretto ad abbandonare il campo dopo essersi accasciato a terra in seguito a uno scontro di gioco con un calciatore della squadra allenata da Maurizio Sarri. Un’uscita che ha immediatamente fatto scattare l’allarme in panchina e sugli spalti.

L’infortunio di Neres rappresenta un motivo di forte preoccupazione per il Napoli, considerando l’importanza del brasiliano nello scacchiere tattico di Antonio Conte. L’esterno offensivo stava offrendo una prestazione di grande qualità, confermando il suo ottimo momento di forma e la sua centralità nel progetto tecnico azzurro. Proprio per questo, il suo stop improvviso ha generato apprensione non solo tra i tifosi, ma anche all’interno dello staff medico e dirigenziale del club.

Secondo quanto comunicato ufficialmente dalla SSC Napoli, il primo responso parla di una distorsione alla caviglia. Una diagnosi iniziale che lascia aperti diversi scenari, in attesa di ulteriori approfondimenti. Gli esami strumentali, infatti, verranno effettuati nella giornata di domani, quando il gonfiore alla caviglia sarà diminuito e sarà possibile avere un quadro clinico più chiaro sull’infortunio di Neres. Solo allora si potrà stabilire con precisione l’entità del problema e i tempi di recupero.

Nel frattempo, dallo Stadio Olimpico è arrivata un’immagine che non ha rassicurato l’ambiente partenopeo: Neres è stato visto lasciare il campo con evidenti difficoltà, un dettaglio che alimenta i timori in vista dei prossimi impegni. L’attenzione è già rivolta alla super sfida di domenica prossima contro l’Inter, in programma a San Siro, un appuntamento cruciale per le ambizioni del Napoli.

L’infortunio di Neres potrebbe costringere Antonio Conte a rivedere le proprie scelte offensive, almeno nel breve periodo. Il tecnico spera in un recupero rapido del brasiliano, ma allo stesso tempo sa che sarà fondamentale non forzare i tempi per evitare ricadute. La gestione dell’emergenza fisica diventa così un aspetto chiave, soprattutto in una fase della stagione ricca di partite decisive.

In attesa degli esami, il Napoli incrocia le dita. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’infortunio di Neres si rivelerà solo un grande spavento o se rischia di diventare un ostacolo serio nel momento più delicato della stagione azzurra.