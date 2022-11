Infortunio Neymar, le parole del medico: «Decisive le prossime 24 ore»

Le parole del medico della nazionale brasiliana sull’infortunio di Neymar: «Vedremo nelle prossime ore, è presto per dire che fuori dalla coppa»

Rodrigo Lasmar, medico sociale del Brasile, ha parlato a Radio Itatiaia circa l’infortunio capitato a Neymar contro la Serbia al debutto di Qatar 2022. Di seguito le sue parole

INFORTUNIO – «Ha rimediato una distorsione alla caviglia destra. Non abbiamo ancora avuto il tempo di fare una valutazione più completa, ma la caviglia si è già gonfiata un po’. È importante aspettare le prime 24 ore, vedere come reagirà. Adesso, è solo questione di calma e un po’ di pazienza».

MONDIALE FINITO? – «presto per dirlo. Vediamo come andrà nelle prime ore per definire come sarà l’evoluzione. Lui è andato a contendere un pallone, l’avversario l’ha contrastato facendo pressione e la caviglia s’è girata».