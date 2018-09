Infortunio Perotti, ko dopo Bologna: i tempi di recupero

Diego Perotti ko dopo la sfida di Bologna. Infortunio Perotti: ecco quando rientra il giocatore argentino della Roma

Diego Perotti ha iniziato la sfida contro il Bologna da titolare, trovando così la sua prima presenza stagionale in campionato. Il giocatore della Roma, che aveva giocato solo la gara di Champions contro il Real Madrid (per lui solo uno spezzone), non è al massimo della forma e ha riportato un problema muscolare nel corso dell’ultimo allenamento. Perotti salterà le prossime gare della Roma e potrebbe rientrare o prima o dopo la sosta. Infortunio Perotti: le ultimissime notizie e gli aggiornamenti.

Diego Perotti ha riportato un problema al flessore e non sarà sicuramente a disposizione di mister Di Francesco contro il Frosinone, contro la Lazio, in Champions League contro il Viktoria Plzen. Il giocatore potrebbe rientrare nel corso del match contro l’Empoli in programma il 6 ottobre oppure potrebbe rientrare dopo la sosta contro la Spal. Così Di Francesco nel corso della conferenza stampa di vigilia del match contro il Frosinone: «Diego è infortunato, non sarà disponibile perché si è fatto male al flessore e non sarà della gara, speriamo di riaverlo contro l’Empoli anche se non sarà semplice, dovrebbe rimanere fermo per una decina di giorni».