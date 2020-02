Infortunio Pjanic, rabbia con Sarri: aveva chiesto di non giocare

Infortunio Pjanic: il centrocampista bosniaco è uscito dal campo contrariato, aveva chiesto al tecnico di non giocare

L’unica nota stonata nella vittoria della Juve contro il Brescia è rappresentata dall’infortunio di Miralem Pjanic. Il giocatore bosniaco era subentrato al posto di Ramsey, salvo poi chiedere il cambio per un problema muscolare.

‘Tuttosport‘ ha svelato un retroscena alquanto curioso riguardo il centrocampista bianconero. Secondo il quotidiano torinese, infatti, l’ex Roma aveva concordato con Sarri di non scendere in campo per recuperare dallo sforzo post Coppa Italia: il tecnico invece lo ha inserito ugualmente ed è accaduto quel che è accaduto.