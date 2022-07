Infortunio Pogba, problemi in allenamento per il francese: le condizioni

Paul Pogba tiene in apprensione la Juve e Allegri, il francese si è fermato in allenamento per via di un infortunio al ginocchio

Infortunio che, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, non sarebbe particolarmente grave. Non sono al momento previsti esami strumentali, ma il francese potrebbe aver bisogno di un paio di giorni di riposo per superare il fastidio.