Infortunio Rabiot, le ultime sulle condizioni del centrocampista della Juve

Infortunio Rabiot, le ultimissime sulle condizioni del centrocampista francese: ecco quando potrà riaverlo la Juve

L’edizione odierna diTuttosport riporta gli ultimi aggiornamenti sull’infortunio di Adrien Rabiot, che non sarà a disposizione per il match in programma oggi contro la Fiorentina.

Il centrocampista francese ha rimediato solamente una botta e le sue condizioni non preoccupano la Juventus, che può recuperarlo già per la prima partita di Champions di martedì.