Infortunio Ribery, il francese è pronto: ma Iachini non vuole rischiare. Tra sabato e domenica verrà presa la decisione definitiva

Non si vogliono rischiare ulteriori ricadute. Franck Ribery è tornato a disposizione di Iachini, ma il tecnico della Fiorentina non vuole assolutamente correre rischi, anche perché la qualità del giocatore sarà determinante in questo finale di stagione.

In casa Viola – si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – si vuole ridurre a zero i possibili rischi di una ricaduta. Tra sabato e domenica si deciderà se dare il via libera o meno al calciatore.