Infortunio Sabelli: forte contusione in allenamento. Le ultime

Infortunio Sabelli: forte contusione ricevuta dal difensore in allenamento che lo mette a rischio per il match contro la Fiorentina

Dopo Chancellor e Cistana, Diego Lopez rischia di perdere un’altra pedina fondamentale in difesa. Stefano Sabelli, infatti, ha subito una forte contusione nell’ultimo allenamento delle Rondinelle ed è quindi in dubbio per la trasferta di Firenze.

Le condizioni del terzino saranno valutate in maniera più approfondita nella giornata di domani, quando si capirà se potrà far parte del gruppo che andrà a sfidare la Fiorentina.