Infortunio Simeone, le condizioni dell’attaccante argentino del Napoli in vista del match di Champions contro il Milan

Problemi in casa Napoli, dove Giovanni Simeone è stato costretto al cambio all’82’ minuto per un problema al flessore della coscia destra.

Una gara, quella di Lecce, durata appena 16 minuti per l’argentino, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe in forte dubbio per la gara di Champions con il Milan.