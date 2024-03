Infortunio Sommer: il portiere dell’Inter si ferma in amichevole

Infortunio Sommer, il portiere dell’Inter si ferma durante la partita della nazionale tra Svizzera e Danimarca: le sue condizioni

La sfortuna colpisce l’Inter durante la pausa internazionale di marzo: dopo l’infortunio di De Vrij, anche il portiere Yann Sommer è stato costretto a lasciare il campo durante l’amichevole tra Danimarca e Svizzera.

Sommer, protagonista di una serie di prestazioni impeccabili, ha subito un infortunio alla caviglia destra al minuto 37. Questo è un duro colpo per Simone Inzaghi, in attesa di ulteriori esami medici per valutare l’entità del danno.

