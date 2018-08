Infortunio Spinazzola, ecco quando l’esterno della Juve tornerà in campo dopo la lesione del legamento crociato anteriore rimediata la scorsa stagione all’Atalanta

Sarà un autunno di fuoco per Leonardo Spinazzola, alle prese con il recupero dall’infortunio patito nel corso dell’ultima stagione disputata con la casacca dell’Atalanta. L’esterno della Juve, reduce dal prestito biennale ai bergamaschi, sta infatti lavorando da settimane per superare i postumi dell’intervento al ginocchio e tornare finalmente a disposizione di mister Max Allegri. Che fino al pieno recupero del “canterano” bianconero potrà contare su tre esterni bassi di ruolo soltanto: Cancelo da una parte, Alex Sandro dall’altra e De Sciglio jolly a seconda delle necessità. Per quanto anche Barzagli possa occupare lo slot di terzino in una difesa a quattro, per quanto il tecnico bianconero abbia probabilmente in cantiere l’idea di adottare all’occorrenza anche un 3-5-2 che a quel punto potrebbe prevedere protagonisti in fascia anche elementi della rosa molto più offensivi.

Spinazzola, intanto, lavora sodo in settimana e studia da bianconero. L’esterno sta infatti recuperando dalla lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro rimediate durante la passata stagione. Un infortunio che prevede ovviamente tempi di recupero piuttosto importanti, soprattutto per scongiurare pericolose ricadute. A fare il punto sulla tabella di marcia e sulla data del rientro in campo, ci ha pensato lo stesso terzino bianconero in estate nel corso della sua presentazione ufficiale alla Continassa: «Le mie condizioni sono gradualmente più positive. Ho iniziato a correre da una settimana – raccontava il 19 luglio scorso –, Mariani dopo l’ultima visita ha detto che procede tutto bene. C’è solo da lavorare e avere tanta pazienza. Un rientro è preventivabile tra metà ottobre e inizio novembre: inutile forzare prima per poi stare di nuovo male dopo».

Il circoletto rosso è già sul calendario per la metà del mese di ottobre, insomma: questa la speranza di Spinazzola, questo il desiderio anche di Allegri.