Infortunio Tumminello: problema a un gomito, gli aggiornamenti

Nuovo problema per lo sfortunato attaccante. Infortunio Tumminello: il nerazzurro ko in allenamento. Le ultimissime e gli aggiornamenti

Ancora un infortunio per Marco Tumminello! Lo sfortunato attaccante, reduce da un brutto infortunio al crociato nella passata stagione, è costretto a fermarsi nuovamente. Il giovane centravanti acquistato in estate dalla Dea, scuola Roma, ha riportato un problema al gomito e potrebbe saltare le prossime sfide dell’Atalanta. Infortunio Tumminello: le ultimissime notizie sul recupero.

Nel corso dell’allenamento di ieri, durante la partitella in famiglia, il giocatore dell’Atalanta, Marco Tumminello, ha riportato un infortunio al gomito. Il giovane centravanti nerazzurro potrebbe saltare la gara in programma domenica prossima a Verona contro il Chievo. Per il giocatore potrebbe trattarsi di una lussazione ma solo quest’oggi, dopo gli esami, sapremo le reali condizioni del giovane centravanti.