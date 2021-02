Infortunio Vidal: le condizioni del centrocampista dell’Inter, uscito durante l’intervallo del match contro la Fiorentina per un problema fisico. Le ultime

Brutte notizie per l’Inter in occasione del match contro la Fiorentina. Arturo Vidal è stato costretto alla sostituzione dopo aver rimediato una contusione al ginocchio sinistro.

Il centrocampista cileno, rimasto negli spogliatoi al termine dell’intervallo, ha chiesto il cambio in via precauzionale. Nelle prossime ore verranno effettuati accertamenti clinici per stabilire l’entità dell’infortunio.