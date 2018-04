Infortunio Vitor Hugo: niente da fare, salta Fiorentina-Napoli

Problemi per il difensore della Fiorentina. Infortunio Vitor Hugo: il centrale salterà sicuramente la prossima sfida con il Napoli

Fiorentina–Napoli sarà uno dei big match della 35ª giornata di Serie A. Il sabato calcistico avrà occhi in particolare per Inter-Juventus, domenica invece tutti gli occhi saranno puntati sul Franchi. Vitor Hugo, difensore della Fiorentina, sarà costretto a saltare il match con gli azzurri a causa di un infortunio rimediato in allenamento. Infortunio Vitor Hugo: le ultimissime.

Questo il comunicato della Fiorentina: «ACF Fiorentina comunica che il calciatore Vitor Hugo, nel corso della partita d’allenamento di ieri, ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni». Il difensore non ci sarà contro il Napoli ma potrebbe tornare in campo contro il Genoa tra 10 giorni: il centrale ha già iniziato la fase di recupero e, salvo complicazioni, dovrebbe rientrare contro i rossoblù.