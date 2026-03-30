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Infortunio Wesley, adesso la Roma trema! Saranno necessari altri esami per il brasiliano: le ultimissime
Infortunio Wesley, preoccupazione in casa Roma. Necessari altri esami per capire la vera entità dello stop del brasiliano
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C’è attesa in casa giallorossa per conoscere la reale entità dell’infortunio occorso a Wesley durante l’impegno con la nazionale brasiliana. L’esterno, rientrato nella Capitale dopo l’amichevole disputata a Boston contro la Francia, si sottoporrà nella giornata di oggi a esami strumentali approfonditi per valutare le condizioni della coscia destra. Nonostante lo staff medico della Seleçao abbia già parlato esplicitamente di lesione, i sanitari del club capitolino vogliono verificare direttamente il grado del danno muscolare prima di stabilire i tempi di recupero e l’eventuale programma di riabilitazione. Lo riporta il Corriere dello Sport.
Il ritorno di Celik: sollievo per la Turchia e per la Roma
Dall’infermeria arrivano però notizie rincuoranti sul fronte Zeki Celik, che sembra aver finalmente superato il problema al polpaccio. Il difensore, che era stato costretto a saltare l’ultima sfida di campionato contro il Lecce e la semifinale playoff della sua nazionale, non avverte più dolore ed è tornato a disposizione di Vincenzo Montella. Il commissario tecnico della Turchia conta di impiegarlo nella decisiva finale contro il Kosovo, un match da “dentro o fuori” che mette in palio l’accesso ai prossimi Mondiali, restituendo così al club un giocatore pienamente recuperato per il finale di stagione.
Soulé e la gestione della pubalgia
Parallelamente ai rientri dalle nazionali, prosegue a Trigoria il percorso di gestione personalizzata per Matias Soulé. L’attaccante argentino, riaggregatosi al gruppo già alla fine della scorsa settimana, sta seguendo un programma specifico con il proprio preparatore per tenere sotto controllo i fastidi legati alla pubalgia. Si tratta di un lavoro preventivo fondamentale per evitare ricadute: domani, alla ripresa ufficiale degli allenamenti al centro sportivo “Fulvio Bernardini”, Soulé si presenterà regolarmente in campo per lavorare con i compagni e puntare alla piena forma per i prossimi impegni di campionato.