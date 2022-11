Infortunio Wijnaldum, l’olandese potrebbe anticipare i tempi: le ultime

La Roma attende buone notizie da Wijnaldum, potrebbe essere lui il miglior acquisto di gennaio visto che dal suo arrivo non ha mai messo piede in campo

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’olandese starebbe accelerando per il recupero dopo l’infortunio. Il suo rientro, previsto per il 2023, potrebbe essere anticipato a febbraio. I giallorossi sperano e Wijnaldum vuole fare di tutto per esserci nel finale di stagione.