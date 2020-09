Infortunio Zaniolo: terminata l’operazione al crociato sinistro

Infortunio Zaniolo: è terminata l’operazione al crociato sinistro del classe 1999. Intervento perfettamente riuscito

Pochi minuti fa è terminata l’operazione al crociato sinistro di Nicolò Zaniolo. L’intervento, perfettamente riuscito, è avvenuto nella clinica Gelenkpunkt a Innsbruk. Il classe 1999 ora dovrà stare fermo almeno 6 mesi.

Come riporta Sky Sport l’operazione è stata fatta dal Professor Fink. Ora per Zaniolo si apre un lungo percorso riabilitativo, sperando di rivederlo in campo più forte di prima.