Infortunio Zaza, l’attaccante non convocato per Udine

Nell’elenco dei convocati per la sfida che il Torino giocherà contro l’Udinese non figura Simone Zaza, vittima di lombalgia acuta

Non ci sarà Simone Zaza tra i disponibili per il Torino, in campo nel tardo pomeriggio contro l’Udinese. L’attaccante out dai convocati per una lombalgia acuta.

PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

CENTROCAMPISTI: Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Praet, Ricci

ATTACCANTI: Brekalo, Pellegri, Pjaca, Sanabria, Seck, Warming

Oltre agli indisponibili Belotti, Edera e Fares e allo squalificato Bremer non convocato Zaza (lombalgia acuta).