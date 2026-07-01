Inghilterra Congo, la partita di Kane: il focus sulla prestazione dell’attaccante

Inghilterra Congo, la partita di Kane: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante ai sedicesimi di finale del Mondiale

Uno dei protagonisti di Inghilterra Congo, la gara valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026, è senza dubbio Harry Kane. Ecco la sua prestazione odierna nel dettaglio.

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La partita di Kane

Tocca subito il pallone sul lancio di Pickford, vedremo se sarà una soluzione frequente all’interno della gara. Al 3′ va ad aiutare Rashford sulla sinistra ma viene fermato subito. Al 4′ intercetta un pallone a metò campo e manda subito in profondità Madueke, che perde il passo e non riesce a essere particolarmente efficace. Al 15′, dopo lo shock del gol avversario, Kane applaude Bellingham nonostante il suo cross sia lungo. Due minuti dopo va ad appoggiare la manovra nella propria metà campo, non mancano però gli errori da parte dei compagni, troppo legati in questa fase. Blocco su Kane alla mezzora da parte di Mbemba, l’arbitro lascia correre. Al 32′ l’attaccante è costretto ad andare a spazzare l’area su un cross pericoloso della RD Congo. Rispetto ad altre gare il bomber del Bayern torna poco in quella posizione da trequartista che lo caratterizza spesso, sta cercando di occupare l’area e il problema è che non gli stanno arrivando palloni. Gliene arriva uno al 35′, al momento del tiro si trova però un muro rappresentato da Tuanzebe, tempestivo nel chiudere allungando la gamba ad annullare l’ottima preparazione di Kane. Al 43′ viene lanciato in profondità, prova a superare il portiere in velocità e cade a contatto con Mpasi: per l’arbitro non c’è né rigore né simulazione, effettivamente sembra lui a cercare le mani dell’avversario. Troppo lento nelle scelte al limite dell’area, Kane sta facendo fatica a incidere. A 5 secondi dal termine la grande occasione: corner sul secondo palo, Kane tira al volo e centra Mpasi.

SECONDO TEMPO

Prende subito fallo scendendo basso per aiutare la squadra al primo minuto. Al primo corner della ripresa raduna alcuni compagni per escogitare qualcosa di nuovo, sarà Bellingham a fare un taglio particolare. Su quello successivo l’arbitro ferma il gioco prima della battuta perché si allaccia con Mbemba. Al 59′ cerca di trovare con un lancio Rashford, trova l’opposizione di Tuanzebe. Al 72′ torna in possesso dopo molti minuti di assenza ricevendo un palloni in area da Rice, spostatosi più sulla destra. Al 75′ Gordon gli mette un cross finalmente ben calibrato e con grande movimento Kane si stacca dal marcatore, chiede palla con gesto evidente e infila di testa: è il gol del pareggio. Tra l’altro Mpasi tocca il pallone, stavolta non basta. Per il capitano è il quarto centro in altrettante gare del Mondiale. Al 79′ sponda all’indietro per Anderson che dai 20 metri non trova la porta. All’85’ si defila sul centro destra ma non riesce a passare tra le maglie della difesa africana. Un minuto dopo Kane inventa un gol capolavoro dopo che Bellingham si è fatto ipnotizzare da Mpasi: il 9 riceve palla da Gordon, è spalle alla porta dal limite, entra in area, carica il destro e senza guardare la porta mette il pallone sotto la traversa, semplicemente fantastico, è un tiro da 94 km/h. Al 90′ spinto dal pubblico spara altissimo dalla lunga distanza. Al 93′ prende un fallo su rinvio di Pickford, utilissimo per far trascorrere secondi preziosi. L’Inghilterra accede agli ottavi di finale grazie al suo straordinario leader. La sua doppietta, in una giornata difficile, ha fatto nuovamente la differenza.