Inghilterra, stop a ogni campionato giovanile fino a Under 18

Emergenza Coronavirus, EFL impone lo stop immediato per i campionati delle categorie giovanili d’Inghilterra fino agli Under 18

La EFL, ovvero la English Football League, ha disposto l’interruzione immediata dei campionati delle categorie giovanili fino all’Under 18.

La lega inglese è responsabile dell’organizzazione dei tornei per i club appartenenti alle categorie 3 e 4, cioè a partire dall’Under 9 fino agli Under 18. La stagione 2019/20 per le formazioni appartenenti a queste divisioni è da ritenersi pertanto definitivamente sospesa.