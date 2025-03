Inghilterra, la prima di Tuchel sulla panchina dei Tre Leoni, canterà God Save the King? «Me lo devo meritare»

Inghilterra, il nuovo commissario tecnico Thomas Tuchel canterà l’inno God Save the King? Le parole del tecnico tedesco

Thomas Tuchel è pronto al suo nuovo incarico da commissario tecnico dell’Inghilterra: contro l’Albania venerdì sera siederà per la prima volta sulla panchina dei Tre Leoni. Non si tratta del primo allenatore straniero ad allenare la nazionale di sua maestà, ma come per tutti gli altri i tifosi inglesi si chiedono una cosa: cosa farà al momento di God Save the King? Ecco la sua risposta in conferenza stampa.

«Significa molto per me, ve lo posso garantire, ma è qualcosa che posso sentire perchè ha un significato così importante, emotivo e potente, che devo meritarmi di poterlo cantare. Forse devo immergermi di più nella cultura inglese e guadagnarmi il diritto di cantarlo dai calciatori e dai tifosi, così che tutti possano dire: ‘Ora lo può cantare, è uno di noi, è il ct inglese e può cantarlo’».