Mondiali
Inghilterra avanti: Bellingham e Kane firmano il successo contro Panama
L’Inghilterra accelera nella ripresa: Bellingham e Kane la portano in vetta al girone L del Mondiale 2026
All’Inghilterra bastano le firme di Jude Bellingham e Harry Kane nella ripresa per superare Panama e chiudere al primo posto il Gruppo L con 7 punti. Alle spalle degli uomini di Tuchel si piazza la Croazia (6 punti), grazie al successo sul Ghana.
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Dopo un primo tempo complicato, gli inglesi si sbloccano al 62’: Bellingham trova una splendida girata al volo su corner di Saka e rompe l’equilibrio. Passano cinque minuti e Kane firma l’undicesimo gol in un Mondiale, superando Gary Lineker: ancora decisivo l’assist di Bellingham.
Ora l’Inghilterra attende la chiusura degli altri gironi per conoscere la propria avversaria ai sedicesimi: sarà una tra Senegal e Repubblica Democratica del Congo.