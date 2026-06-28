Mondiali
Argentina a punteggio pieno: Lo Celso, Lautaro e il solito Messi piegano la Giordania
Leo Messi ancora da record: l’Argentina perfetta nel girone di qualificazione, Giordania battuta senza problemi
I primi gol Mondiali di Giovani Lo Celso e Lautaro Martínez, più l’ennesima firma di Leo Messi entrato dalla panchina, guidano un’Argentina profondamente rimaneggiata al successo per 3‑1 sulla Giordania. L’Albiceleste chiude così il girone a punteggio pieno, dopo le vittorie contro Algeria e Austria.
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La partita si accende soprattutto nella ripresa. Al 55’ la Giordania — già eliminata — trova la gioia del gol con una bella azione finalizzata in spaccata da Tamari, attaccante del Rennes. Ma il momento più atteso arriva cinque minuti dopo: al 60’ Messi entra al posto di Nico Paz, deciso a incrementare il proprio bottino.
La Pulce impiega venti minuti per lasciare il segno: punizione perfetta, settimo gol in carriera da fermo ai Mondiali (nessuno come lui), che vale il sesto centro in questa edizione e il numero 19 complessivo (+3 su Mbappé). Un’altra pagina di storia: Messi diventa il primo giocatore a segnare in sette partite consecutive di Coppa del Mondo.
Ora Capo Verde ai sedicesimi
L’Argentina affronterà Capo Verde, rivelazione del torneo, nei sedicesimi di finale: appuntamento sabato 4 luglio a mezzanotte al Miami Stadium.
Guardando il tabellone, la strada dell’Albiceleste sembra favorevole: agli eventuali ottavi troverebbe la vincente di Australia‑Egitto, mentre ai quarti una tra Algeria, Svizzera, Colombia e Ghana. Un percorso che, salvo sorprese, potrebbe spianare la via fino alle semifinali.