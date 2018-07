Il centrocampista della Spagna, Andres Iniesta, ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni

Andres Iniesta ha annunciato l’addio alla nazionale spagnola. Dopo aver annunciato l’addio al Barcellona, salutato a fine stagione, il centrocampista spagnola, ha annunciato l’addio anche alla Nazionale. Don Andres ha salutato la Spagna con la sconfitta, ai calci rigore, contro la Russia. Il centrocampista, entrato nella ripresa, ha trasformato il calcio di rigore ma non è bastato.

Dopo il ko in Spagna-Russia è arrivato il momento dell’addio. Queste le sue parole dopo la sfida: «Quella di oggi è stata la mia ultima gara con la Nazionale. E’ stata una storia meravigliosa che finisce qui anche se, naturalmente, non è finita come avrei immaginato. E’ un momento difficile, l’abbiamo già sperimentato in passato e ci siamo dimostrati bravi ad andare oltre le cose. Speravo in un finale migliore ma ci siamo sempre rialzati dopo delle cadute e ci siamo sempre mostrati all’altezza. Anche se questo non è il finale desiderato, bisogna accettare che il calcio è anche questo».