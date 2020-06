Napoli, Insigne è il capolavoro di Gattuso e ora la squadra vola

Lorenzo Insigne è il capolavoro di Rino Gattuso: preciso, continuo e implacabile. L’attaccante è il leader di questa squadra

Il Corriere dello Sport offre un interessante focus su Lorenzo Insigne, rivitalizzato dalla cura Gattuso e sempre più leader di questa squadra. Da quando è arrivato l’ex tecnico del Milan, Lorenzino sta facendo il magnifico. Uno dei suoi soprannomi più azzeccati. Il Napoli non può prescindere da lui, sia in campionato sia nelle coppe, e di questo passo pianificare il futuro e il rinnovo sarà un piacere per tutti. A suo tempo.

Questo Insigne – prosegue il Corsport – è uno dei migliori mai ammirati: il dono calcistico è quello ma la dedizione e la capacità di coniugare testa e cuore, atteggiamenti e comportamenti, sono il simbolo della definitiva consacrazione. Lo specchio di un capitano vero.