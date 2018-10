Napoli e Roma si sfideranno questa sera al San Paolo. Grande sfida a distanza tra Insigne-Dzeko. Ecco i loro numeri

In casa del Napoli ha già segnato 4 gol in 2 partite e quando gioca di sera diventa incontenibile. Insomma, l’avviso agli azzurri è già stato lanciato: Edin Dzeko è carico in vista della partitissima di questa sera tra Napoli e Roma. I giallorossi sono reduci da due successi al San Paolo ed Edin, che di notte si esalta, ha segnato due doppiette nei due match in questione. Edin è il nuovo ‘bello di notte’: 54 gol su 80, da quando è alla Roma, realizzati dopo le ore 19, percentuale del 67,5% che lievita addirittura a 68 su 80 (85%) se si considerano le gare delle 18. Grande duello a distanza con Lorenzo Insigne.

L’attaccante del Napoli non è al meglio ma ha recuperato dopo gli acciacchi fisici delle ultime settimane. Il ‘bambino’ è pronto a sfidare il ‘gigante’ del gol (163 cm contro 193 cm). Lorenzo vuole riportare il suo Napoli a -4 dalla Juventus. L’attaccante napoletano ha realizzato 71 gol in carriera con il Napoli ed è vicino alla top 10 dei marcatori azzurri (Savoldi, 10°, è a quota 77). Dopo il gol vincente contro la Fiorentina è arrivata l’esplosione di Lorenzinho che ha disputato delle ottime gare dopo la prima sosta del campionato. Ora sogna un gol per l’aggancio a Cristiano Ronaldo e per staccare ancora di più Dzeko: 6 i gol in campionato di Insigne, contro i 2 di Edin ma in stagione siamo 8 a 7 (2 in Champions quelli del napoletano, ben 5 quelli del bosniaco). Insomma, stasera ne vedremo delle belle.