Italia-Olanda resterà impressa nella mente di Lorenzo Insigne, che l’ha giocata con la fascia da capitano al braccio

Gli ultimi 10 giorni sono stati caratterizzati dall’azzurro della nuova Nazionale del commissario tecnico Roberto Mancini: Coverciano, prove tattiche e le amichevoli con Arabia Saudita, Francia ed Olanda. Lorenzo Insigne le ha disputate con il numero 10 sulle spalle e, ieri, in occasione del suo compleanno, ha indossato anche la fascia da capitano, complice l’assenza di Leonardo Bonucci. Mancini ha affidato a lui i gradi essendo il calciatore con più presenze in azzurro tra quelli schierati dal primo minuto.

Insigne all’indomani della notte di Italia-Olanda, disputatasi all’Allianz Stadium di Torino, ha affidato al suo profilo Twitter le proprie sensazioni in merito: «Un grande onore aver indossato la fascia da capitano della Nazionale. La strada è quella giusta, continuiamo cosi! P.S: Grazie a tutti per gli Auguri!!!». Un momento da ricordare che evidenzia la crescita esponenziale del talento di Frattamaggiore, che in pochi anni si è preso prima il Napoli, con tanto di gradi da vice-capitano di Hamsik, e poi si è imposto anche con la maglia della Nazionale. In un’Italia così scevra di talenti puri, Lorenzo Insigne rappresenta un patrimonio da tutelare e da premiare.