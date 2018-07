Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha parlato dell’arrivo di Cristiano Ronaldo e Ancelotti ma anche della sfida Scudetto con la Juve

Lorenzo Insigne è già in clima campionato e lancia la sfida alla Juventus. I bianconeri rimangono i favoriti per il titolo ma il Napoli vuole recitare nuovamente il ruolo di antagonista principale dei bianconeri e spera stavolta in un finale diverso: «Abbiamo cambiato pochissimo e – come dice il presidente – Ancelotti è il nostro miglior acquisto. Non dimenticate che questo gruppo è fortissimo e ha già fatto bene. Ci portiamo dentro i 91 punti dello scorso anno, insieme alla voglia di far meglio. Al di là delle polemiche, dobbiamo migliorare nella gestione dei momenti delicati di una stagione. Squadra, società e ambiente: tutti insieme». E svela un retroscena con Chiellini: «Abbiamo chiarito. Lui c’era rimasto male per frasi mie che non erano assolutamente irri­spettose. E a me non erano pia­ciute completamente le sue. Poi a quattr’occhi diventa più diretto e noi sappiamo cosa ci siamo detti».

La Juve ha acquistato Cristiano Ronaldo ma il portoghese non fa paura ad Insigne: «Benvenuto a lui, ma sono curioso di vedere come si adatterà al nostro campionato. Non potrà vincere le partite da solo. Migliore al mondo? Personalmente, anche per come intendo io il calcio, preferisco Messi. Ma le doti del portoghese non sono in discussione: se ha vinto cinque Palloni d’oro qualcosa significa». Insigne è curioso di vedere CR7 nel nostro campionato, contro il gioco italiano e contro le difese della Serie A. Inevitabile poi toccare l’argomento Italia–Svezia: «Non parlo di me. Parlo della squadra che avrebbe potuto farcela. Poi in Russia sarebbe stata un’altra storia. Ventura si sarebbe dimesso? Ho sentito che l’ha detto – conclude il napoletano alla Gazzetta dello Sport – Ma a prescindere resto convinto che il gruppo non era male».