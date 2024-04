INSULTI SOCIAL a Ferrieri Caputi, Mentana risponde: «Frustrati nella vita e nello sport!»

Enrico Mentana risponde alle critiche social nei confronti di Maria Sole Ferrieri Caputi e alla terna femminile di Inter-Torino

Non sono mancate, come tristemente prevedibile, numerose critiche sui social nei confronti di Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro di Inter–Torino, e alle sue collaboratrici Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. In particolare, a molti non è andato giù il rosso a Tameze. Di seguito la risposta alle numerose critiche di Enrico Mentana, direttore del TG LA7 e tifoso nerazzurro.

«Sui social potrete leggere migliaia di frustrati, della vita prima ancora che dello sport, offendere pesantemente l’arbitra di Inter-Torino, solo perché donna, con la scusa di una espulsione contestata. Scusa peraltro smaccatamente menzognera, dato che la direttrice di gara aveva solo ammonito il calciatore, poi espulso su richiamo del Var. Poveri fessi, che inevitabilmente spunteranno fuori anche sotto questo post. Arbitra, non ti curar di lor».