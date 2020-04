Il procuratore di Brozovic parla del centrocampista croato: «Non possiamo decidere il suo futuro»

Miroslav Bicanic, agente di Marcelo Brozovic, ha parlato ai microfoni di Sportske Novosti del centrocampista dell’Inter: «Marcelo è attualmente il giocatore di calcio croato più attraente sul mercato, è nel pieno della sua maturità, ha tutte le qualità calcistiche richieste, ma non possiamo prendere una decisione sulla prossima stagione prima della seconda metà di giugno a causa della crisi del Coronavirus».

«Se si dovesse verificare un trasferimento, deve avvenire tra il 1 e il 15 luglio, come previsto dai termini del contratto. Rinnovo? Abbiamo concordato che faremo tutto in silenzio. Non daremo informazioni sul suo futuro fino a quando non avremo trovato una soluzione definitiva».