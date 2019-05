Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ha fatto il punto della situazione sul futuro del suo assistito. Le sue parole

Matteo Politano rimarrà all’Inter. Non ha dubbi Davide Lippi, agente dell’attaccante. Il calciatore è arrivato in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni dal Sassuolo e non sembrano esserci dubbi sul riscatto. Così Lippi a fcinternews.it: «Sì, non ci sono dubbi. Ha fatto molto bene. Politano è felice all’Inter e anche il club di lui. Si è parlato di Fiorentina? No, penso e direi che rimarrà all’Inter».

Lippi ha parlato anche delle qualità del giocatore: «Matteo è un ragazzo serio, pulito: di quelli perbene a cui non si può non voler bene. In campo però non sente le pressioni e infatti non ha risentito minimamente del salto da Sassuolo a Milano. Non si giocano più di 40 partite da titolare nell’Inter al primo anno per caso: puoi riuscirci se al talento abbini grandi qualità morali e professionali. Miglioramenti? Glielo dico sempre: deve fare più gol. Perché ne ha tutte le possibilità con i colpi che si ritrova. Ma sono convinto che nella prossima stagione troverà ancora di più la via della rete».