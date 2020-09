L’Inter giocherà la prima amichevole stagionale contro il Lugano

Un classico estivo per l’Inter per quanto riguarda la prima amichevole stagionale. I nerazzurri hanno infatti in programma di scendere in campo contro il Lugano, martedì 15 o mercoledì 16 settembre.

A confermare la partita, lo stesso club svizzero durante una conferenza stampa. Il campo dove si disputerà la partita non è stato ancora deciso, ma il match dovrà giocarsi nel centro sportivo di Appiano Gentile a porte chiuse.