Inter, Asamoah sotto osservazione e intanto si pensa a Marcos Alonso

Inter, ancora problemi al ginocchio per Asamoah e intanto si pensa già al mercato di gennaio con l’idea Alonso

Ancora guai per l’Inter di Antonio Conte. Poco più di 24 ore e i neroazzurri scenderanno in campo contro il Barcellona. Come riporta l’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport sotto osservazione c’è Asamoah.

Mentre Candreva sembra aver recuperato dal mal di schiena il ganese non è ancora in forma con i dolori del ginocchio che lo tormentano. Proprio per questo motivo la dirigenza neroazzurra starebbe pensando ad un rinforzo sul quella fascia. L’obiettivo numero uno sarebbe Marcos Alonso del Chelsea.