Inter-Atalanta streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Atalanta: la squadra di Conte si gioca il titolo di campione d’inverno nel derby lombardo con i bergamaschi di Gasperini

Il match clou del sabato della 19ª giornata di Serie A e ultima del girone di andata è sicuramente il derby lombardo fra l’Inter di Antonio Conte e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, due delle formazioni più in forma del campionato. La sfida sarà determinante per l’assegnazione del titolo di campione d’inverno, con Inter e Juventus appaiate al momento in vetta alla classifica con 45 punti. L’Atalanta, dal canto suo, si gioca tanto in chiave Champions: attualmente è in 5ª posizione, distante appena una lunghezza dal 4° posto. Inter-Atalanta: il derby lombardo si giocherà sabato 11 gennaio 2020 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d’inizio previsto alle ore 20.45.

Inter-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Inter-Atalanta sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca di Inter-Atalanta su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il supporto di Francesco Guidolin al commento tecnico.

Inter-Atalanta, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 11 gennaio 2020

Fischio d’inizio: ore 20.45

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

Dove vederla in streaming: Segui live Inter-Atalanta solo su DAZN

Arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze



Le probabili formazioni

INTER – Conte punterà in attacco sulla consolidata coppia composta da Lautaro Martínez e Lukaku, mentre a centrocampo dovrebbe lanciare dal 1′ Sensi come mezzala sinistra accanto a Brozovic, che agirà in cabina di regia, e all’uruguayano Vecino, favorito su Gagliardini per il ruolo di mezzala destra. Out Barella, fermato per un turno dal giudice sportivo. Candreva e Biraghi presidieranno invece le due fasce. In difesa, davanti a capitan Handanovic, vista la squalifica di Skriniar Godin e Bastoni dovrebbero affiancare l’olandese De Vrij.

ATALANTA – I dubbi di Gasperini riguardano prevalentemente la mediana, dove Castagne e Pasalic contendono ad Hateboer e Freuler la maglia da titolare. Per il resto davanti Gómez e Ilicic dovrebbero agire sulla trequarti a sostegno del centravanti Muriel, mentre in difesa sarà ancora una volta Djimsiti ad affiancare Toloi e Palomino nella linea a tre davanti al portiere Gollini. In panchina Duvan Zapata, che potrebbe ritagliarsi un po’ di spazio a partita in corso.



INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martínez, R. Lukaku. All. Conte

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez, Ilicic; Muriel. All. Gasperini

