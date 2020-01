Spesso i difensori dell’Atalanta si sganciano per occupare l’area di rigore. Così arrivano tanti gol per Gasperini

Il gol di Gosens in Inter-Atalanta non è nulla di casuale. Quando schiacci l’avversario e occupi l’area costantemente con tanti uomini, è più probabile che la rete prima o poi arrivi. Quando la Dea attacca, capita spesso di vedere uno dei terzi di difesa “sganciarsi” e andare a riempire l’area.

Un esempio nella slide sopra. Toloi si butta nell’area di rigore avversaria, con l’Atalanta che è piena di riferimenti in mezzo. Per gli avversari è estremamente complicato difendere in queste situazioni di gioco.