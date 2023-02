Inter, Ausilio: «Inzaghi nel mirino dei tifosi? Faccio fatica a capirne le motivazioni»

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato a margine dell’evento “United for Ukraine” a Milano. Le dichiarazioni

LUKAKU – «Lukaku? Deve fare quello che sta facendo ormai da qualche mese. Si sta preparando bene, è solo concentrato sul campo, non stiamo discutendo né con lui né con i suoi agenti di quello che può essere un discorso futuro. Lui sa che siamo qui per cercare di fare del nostro meglio, se poi ci sarà la possibilità di andare avanti con questo rapporto, e stiamo lavorando per ciò, lo vedremo più avanti. Per lui e per tante altre situazioni non è il momento di parlare di futuro, c’è solo un presente che si chiama Porto, poi c’è il Bologna, poi c’è anche una Coppa Italia… Ci sono tante cose, tanti obiettivi e Lukaku deve essere protagonista per questi obiettivi».

INZAGHI NEL MIRINO DEI TIFOSI – «Lo giudico con un sorriso ed eccessivo. Faccio fatica a capirne le motivazioni. Qualcuna la capisco perché a volte sono anche le cose che si vogliono far passare, anche volutamente. L’Inter, a parte il primo mese di settembre dove non siamo probabilmente stati quelli che avremmo voluto essere, ha preso la marcia giusta. Stiamo giocando da qualche mese con una certa continuità e abbiamo già vinto qualcosa, a differenza di altri, in stagione. Stiamo facendo bene, abbiamo una Champions e una Coppa Italia da giocare. Siamo secondi in Serie A è vero, ma c’è una squadra che sta facendo cose importantissime e ne approfitto per fare i complimenti al Napoli. Tutti i campionati europei sono in bilico, c’è solo una squadra che sta stradominando il proprio, se lo sta meritando sul campo e sta facendo cose eccezionali. Sorrido perché ha perso solo una partita e lo ha fatto contro di noi, una squadra così forte».