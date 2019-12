Inter-Barcellona, Messi non convocato per la sfida di San Siro

Ernesto Valverde ha deciso di non convocare Leo Messi per la sfida di San Siro di domani sera a San Siro contro l’Inter. Assente anche il centrocampista Arthur.

Quest’oggi, la squadra catalana ha sostenuto l’ultimo allenamento prima di partire per l’Italia al quale si sono aggregati anche alcuni giocatori del Barça B. Ecco l’elenco completo: Ter Stegen, Rakitic, Sergio Busquets, Todibo, Suárez, Neto, Lenglet, M. Wague, Griezmann, Aleñá, F. De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, C. Pérez, Riqui Puig, Ansu Fati, R. Araujo, Morer.

The 2️⃣0️⃣ summoned for the trip to Milan! pic.twitter.com/CD2OmOf8Ij

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 9, 2019